এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অনশনে বসেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অনশনে বসেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। অনশন কর্মসূচিতে আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষক রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাও রয়েছেন।

আজ রোববার সকালে বাংলাদেশ নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিষদের সভাপতি মো. জমির উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। বাধ্য হয়ে আমরা আজ সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অনশনে বসেছি।’

