ইডেন ও বদরুন্নেসায় ‘সহশিক্ষা’ চালু নিয়ে প্রাক্তন ছাত্রীদের উদ্বেগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র প্রস্তাবিত কাঠামোয় ইডেন মহিলা কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে ‘সহশিক্ষা’ চালু হলে ‘নারীদের উচ্চশিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে’ বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রীরা। এতে ‘সংবিধানে থাকা সমান সুযোগের নিশ্চয়তা লঙ্ঘিত হবে’ দাবি করে তাঁরা সরকারকে এ অবস্থান থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ গঠন ও এর প্রস্তাবিত কাঠামো নিয়ে ইডেন মহিলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রীদের পক্ষে অবস্থান তুলে ধরেন কলেজটির ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি (ভিপি) হেলেন জেরিন খান।

লিখিত বক্তব্যে হেলেন জেরিন খান বলেন, ‘সম্প্রতি ঘোষিত “ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি”-সংক্রান্ত প্রস্তাব ও নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা সংকোচন ও স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।’

জেরিন খান আরও বলেন, খসড়া অধ্যাদেশের ৬ (১) (খ) ধারা অনুযায়ী ইডেন ও বদরুন্নেসা কলেজে সহশিক্ষা চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা নারীশিক্ষার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। এটি নারী শিক্ষার্থীদের পছন্দের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে এবং শতবর্ষব্যাপী নারী শিক্ষার ঐতিহ্য নষ্ট করবে। প্রস্তাবিত সংকোচন কার্যকর হলে রাজধানীতে নারীদের উচ্চশিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, তাদের প্রবেশাধিকার সংকীর্ণ হবে এবং সংবিধানে থাকা সমান সুযোগের নিশ্চয়তা লঙ্ঘিত হবে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার সময় আসনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে তুলে ধরে সাবেক ভিপি বলেন, ‘দেশের বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এবং তুলনামূলক সামর্থ্যবান অনেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকবে, যা শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বাড়াবে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ইডেন মহিলা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিশরাত বেগম, সাবেক ছাত্রী খন্দকার ফারহানা ইয়াসমীন, অধ্যাপক সৈয়দা সুলতানা সালমা, রোকন সিদ্দীকী, ইসরাত জাহান পান্না, ফাহিমা আক্তার মুকুল, রাজিয়া সুলতানা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নাহিদ মনসুরসহ অনেকে।

উল্লেখ্য, রাজধানীর ‎ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজকে নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রস্তাব করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করে অংশীজনদের মতামত চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

৯ অক্টোবর পর্যন্ত ইমেইলে ও সরাসরি মতামত সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ৬ হাজারের অধিক মতামত পাওয়া গিয়েছে।

Loading...

