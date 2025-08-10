Ajker Patrika
ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. মোমিনুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময়ে ৫ জন আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকিরা অনুপস্থিত ছিলেন।

কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নুরুদ্দিন ওরফে বাছির (৫৪), সুমন (৪১), মহানগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার (৪৫), মনির হোসেন ওরফে তল্লা মনির (৬৩), আবুল কালাম (৫৪), আসলাম (৫৪), কানা ইসলাম (৪৯), মামুন (৪৯), বিল্লাল (৪৯) ও মাসুম ওরফে নোয়াখাইল্লা মাসুম (৪৪)। তাঁদের মধ্যে নুরুদ্দিন, সুমন, যুবদল নেতা মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার, আসলাম ও মামুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা পলাতক।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের এনায়েতনগর গোদনাইল এলাকার অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলামের ভাড়াটের বাসায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলাম অজ্ঞাতনামা আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে দণ্ডপ্রাপ্তদের শনাক্ত এবং জবানবন্দি গ্রহণ করেন। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের আহবায়ক মনিরুল ইসলাম সজল বলেন, ‘মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার আমাদের কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। আমি আজকেই শুনলাম, তাঁর নামে ডাকাতি মামলা আছে এবং সেটির রায় হয়েছে। এই মামলাটি ২০০৬ সালের। আমরা তাঁর বিষয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি।’

