ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. মোমিনুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময়ে ৫ জন আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকিরা অনুপস্থিত ছিলেন।
কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নুরুদ্দিন ওরফে বাছির (৫৪), সুমন (৪১), মহানগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার (৪৫), মনির হোসেন ওরফে তল্লা মনির (৬৩), আবুল কালাম (৫৪), আসলাম (৫৪), কানা ইসলাম (৪৯), মামুন (৪৯), বিল্লাল (৪৯) ও মাসুম ওরফে নোয়াখাইল্লা মাসুম (৪৪)। তাঁদের মধ্যে নুরুদ্দিন, সুমন, যুবদল নেতা মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার, আসলাম ও মামুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা পলাতক।
মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের এনায়েতনগর গোদনাইল এলাকার অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলামের ভাড়াটের বাসায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলাম অজ্ঞাতনামা আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে দণ্ডপ্রাপ্তদের শনাক্ত এবং জবানবন্দি গ্রহণ করেন। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেছেন।
নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের আহবায়ক মনিরুল ইসলাম সজল বলেন, ‘মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার আমাদের কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। আমি আজকেই শুনলাম, তাঁর নামে ডাকাতি মামলা আছে এবং সেটির রায় হয়েছে। এই মামলাটি ২০০৬ সালের। আমরা তাঁর বিষয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি।’
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. মোমিনুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময়ে ৫ জন আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকিরা অনুপস্থিত ছিলেন।
কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নুরুদ্দিন ওরফে বাছির (৫৪), সুমন (৪১), মহানগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার (৪৫), মনির হোসেন ওরফে তল্লা মনির (৬৩), আবুল কালাম (৫৪), আসলাম (৫৪), কানা ইসলাম (৪৯), মামুন (৪৯), বিল্লাল (৪৯) ও মাসুম ওরফে নোয়াখাইল্লা মাসুম (৪৪)। তাঁদের মধ্যে নুরুদ্দিন, সুমন, যুবদল নেতা মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার, আসলাম ও মামুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্যরা পলাতক।
মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের এনায়েতনগর গোদনাইল এলাকার অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলামের ভাড়াটের বাসায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলাম অজ্ঞাতনামা আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে দণ্ডপ্রাপ্তদের শনাক্ত এবং জবানবন্দি গ্রহণ করেন। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেছেন।
নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের আহবায়ক মনিরুল ইসলাম সজল বলেন, ‘মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার আমাদের কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। আমি আজকেই শুনলাম, তাঁর নামে ডাকাতি মামলা আছে এবং সেটির রায় হয়েছে। এই মামলাটি ২০০৬ সালের। আমরা তাঁর বিষয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি।’
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যাদুর্গত শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তিস্তা ৬১ ব্যাটালিয়ন। আজ রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর তীরে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।১৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র অধিকার পরিষদ ৯০ মিনিটের খেলার মধ্যে ৮৫ মিনিট খেলেছে, শেষ ৫-১০ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ আন্দোলনের নায়ক হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। রোববার (১০ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী চত্বরে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা২৭ মিনিট আগে
খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।৪৪ মিনিট আগে