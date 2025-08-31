গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত হোটেল ওয়েস্টিন থেকে জ্যাকসন (৫০) নামের এক মার্কিন নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান।
ওসি জানান, গত বুধবার (২৭ আগস্ট) জ্যাকসন ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মাধ্যমে হোটেল ওয়েস্টিনে একটি রুম ভাড়া নেন। তবে টানা দুই দিন ধরে তিনি কোনো খাবার অর্ডার না করায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। পরে তারা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ও পুলিশকে বিষয়টি জানায়।
খবর পেয়ে দূতাবাস থেকে মেডিকেল টিমসহ একটি দল ও পুলিশের একটি টিম হোটেলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, জ্যাকসন কক্ষের ভেতরে বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।
ওসি হাফিজুর রহমান বলেন, ‘তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক প্রতীয়মান হওয়ায় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ লিখিত আবেদন করে মরদেহ গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে আমরা জেনেছি, জ্যাকসন বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কাজে এসেছিলেন।’
