গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ ডিবির ওসি নিহত, স্ত্রী গুরুতর

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর সদর থানা এলাকায় স্ত্রীর হাত ধরে জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়ক পার হচ্ছিলেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মো. মোস্তাফিজ হাসান (৫২)। এ সময় বেপরোয়া গতির একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের চাপা দিলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী লতিফা জেসমিন গুরুতর আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানাধীন জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়ক জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পুলিশ কর্মকর্তা মোস্তাফিজ হাসান নওগাঁ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান।
পুলিশ কমিশনার জাহিদুল হাসান আরও জানান, গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মো. মোস্তাফিজ হাসান শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে জয়দেবপুর-শিববাড়ী সড়কে জেলা পুলিশ লাইনসের বিপরীত দিকে বিআরটি লেনের দক্ষিণ পাশে তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেট কার রেখে পুলিশ লাইনসের গেট-সংলগ্ন একটি দোকানে যান। কাজ শেষে পুনরায় সড়ক পার হয়ে নিজের প্রাইভেট কারের কাছে আসার সময় মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ীগামী বেপরোয়া গতির ‘পথের সাথী’ পরিবহনের একটি বাস (গাজীপুর-জ-১১-০০৫৬) তাঁদের চাপা দেয়। এতে তাঁরা উভয়ে গুরুতর আহত হন।
পরে পুলিশ লাইনসের সামনে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাঁদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মো. মোস্তাফিজ হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর স্ত্রী লতিফা জেসমিনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
অপরদিকে, পুলিশ লাইনসের সামনে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় লোকজন বাসটি এবং বাসের চালককে আটক করে। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক চালককে হেফাজতে নেয়। চালকের নাম মো. সুমন। তিনি গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার উরুন গ্রামের বাসিন্দা।
