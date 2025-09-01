হাইকোর্টের রায় প্রত্যাখ্যান করে ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এই রায়কে কেন্দ্র করে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠেছে। ডাকসুর রায়কে প্রত্যাখ্যান করে আজ সোমবার বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট থেকে ভিসি চত্বরে এসে জড়ো হয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল করতে করতে ভিসি চত্বরে এসে বিক্ষোভ করেন তারা। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলমান। এ সময় ডাকসু আমার অধিকার, হাইকোর্ট না ডাকসু, ডাকসু, ডাকসুসহ নানান স্লোগান দেন তারা।
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থী মহিন ইমতিয়াজ অর্নব বলেন, ‘সকল ষড়যন্ত্রের কালো হাত আমরা ভেঙে দেব। ডাকসু আমাদের অধিকার, এটা আমাদের দিতে হবে।’
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ বর্ষের শিক্ষার্থী আবু দারদা মাহফুজ বলেন, ‘ডাকসু হতেই হবে, ৯ তারিখেই হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো কিছু আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।’
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘হাইকোর্টের রায় আমরা মানি না। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই ডাকসু বানচাল করা হলে ছাত্র সমাজ তা মানবে না। আমরা এ রায়কে প্রত্যাখ্যান করছি।’
প্রসঙ্গগত, বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদ প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলমের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গণি ও বিচারপতি শেখ তাহসান আলীর বেঞ্চ ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেন। এর আগে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলের জি এস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার এই বিষয়টি নিয়ে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল। তবে আজ সোমবার বিষয়টি নিয়ে জরুরি শুনানি করা হয়।
