শহীদ মিনারে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হয়েছে। আজ বুধবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁকে বিদায় জানান সহকর্মী, স্বজন, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাঁর মরদেহ নেওয়া হয় ডাকসু প্রাঙ্গণেও।
এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে সাবেক এই ছাত্রনেতাকে দাফন করা হয়।
আজ সকালে বৃষ্টির মধ্যে মাহফুজা খানমের মরদেহ নিয়ে আসা হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। শুরুতে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ছাত্র ইউনিয়ন, এশিয়াটিক সোসাইটিসহ নানা প্রতিষ্ঠান তাঁকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।
শ্রদ্ধা জানাতে আসেন ডাকসুর আরও এক সাবেক ভিপি ও নাগরিক ঐক্যর সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ জাসদের নেতা মুশতাক হোসেন এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স।
এ ছাড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কচি-কাঁচার মেলা, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গেরিলা ১৯৭১, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ঐক্য ন্যাপ, নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশ জাসদ, গণফোরাম, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ, শান্তি পরিষদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ, ক্ষেত-মজুর সমিতি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে মাহফুজা খানম বাসা থেকে বের হয়ে পথে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাহফুজা খানমের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল, কলকাতায়। ১৯৬৬-৬৭ ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। এখন পর্যন্ত ডাকসুর একমাত্র নারী ভিপি তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে স্নাতক ও পরের বছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন মাহফুজা খানম। এরপর ১৯৬৮ সালে লন্ডনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পেলেও রাজনৈতিক কারণে তাঁকে পাসপোর্ট দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।
কর্মজীবনে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকা অধ্যাপক মাহফুজা খানম এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যও ছিলেন। কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরেরও চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক পান মাহফুজা খানম।
১৯৬৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানানো হয়েছে। আজ বুধবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁকে বিদায় জানান সহকর্মী, স্বজন, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাঁর মরদেহ নেওয়া হয় ডাকসু প্রাঙ্গণেও।
এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে সাবেক এই ছাত্রনেতাকে দাফন করা হয়।
আজ সকালে বৃষ্টির মধ্যে মাহফুজা খানমের মরদেহ নিয়ে আসা হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। শুরুতে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ছাত্র ইউনিয়ন, এশিয়াটিক সোসাইটিসহ নানা প্রতিষ্ঠান তাঁকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।
শ্রদ্ধা জানাতে আসেন ডাকসুর আরও এক সাবেক ভিপি ও নাগরিক ঐক্যর সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ জাসদের নেতা মুশতাক হোসেন এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স।
এ ছাড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কচি-কাঁচার মেলা, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গেরিলা ১৯৭১, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ঐক্য ন্যাপ, নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশ জাসদ, গণফোরাম, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ, শান্তি পরিষদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ, ক্ষেত-মজুর সমিতি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে মাহফুজা খানম বাসা থেকে বের হয়ে পথে অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাহফুজা খানমের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল, কলকাতায়। ১৯৬৬-৬৭ ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। এখন পর্যন্ত ডাকসুর একমাত্র নারী ভিপি তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৬ সালে স্নাতক ও পরের বছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন মাহফুজা খানম। এরপর ১৯৬৮ সালে লন্ডনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পেলেও রাজনৈতিক কারণে তাঁকে পাসপোর্ট দেয়নি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।
কর্মজীবনে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকা অধ্যাপক মাহফুজা খানম এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যও ছিলেন। কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরেরও চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক পান মাহফুজা খানম।
১৯৬৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন।
খুলনায় পুলিশের প্রিজন সেল থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি ইউসুফ হাওলাদারকে (২৫) এক সপ্তাহ পর গ্রেপ্তার করেছে মহানগর পুলিশ। এ ছাড়া সাব্বির হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ আরও চারজনকে অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
মাদারীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মো. খায়রুল আলম খোকন ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার কালকিনি পৌর এলাকার ঠেঙ্গামারা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার বেলা ৩টায় নীলফামারীর ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার (৫২.১৫ সেমি) ৪ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর আগে সকাল ৬টায় বিপৎসীমার ৭ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি জলকপাট খুলে দিয়েছে পানি১৯ মিনিট আগে
খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা খোঁজ নিয়েছি, যে চাল বাজারে ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়, তা ওএমএসে ৩০ টাকায় দেওয়া হচ্ছে, আবার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সেই চাল ১৫ টাকায় মিলবে।২৩ মিনিট আগে