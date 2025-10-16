Ajker Patrika
মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহত আরও ১০ লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন

ঢামেক প্রতিবেদক
ফাইল ছবি
রাজধানীর মিরপুর রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আরও ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এঁদের ময়নাতদন্ত ছাড়াও ডিএনএ নমুনা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত মরদেহগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত করেন ফরেনসিক মেডিসিনের প্রভাষক ডা. আয়েশা পারভীন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিআইডির ফরেনসিকের ল্যাব পরীক্ষক শুভ জয় বৈদ্য।

শুভ জয় বৈদ্য বলেন, আজ ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এঁদের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য হাড় ও টিস্যু সংগ্রহ করা হয়েছে। গতকাল ছয়টি মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া মরদেহ দাবিদারদের মালিবাগ সিআইডি ল্যাবে গিয়ে নমুনা দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন করেন রূপনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুখলেসুর রহমান লস্কর। তিনি বলেন, আজ ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে সাতজন অজ্ঞাত। যাঁদের বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। অজ্ঞাতদের মধ্যে একজন নারী ও ছয়জন পুরুষ রয়েছেন। বাকিরা হলেন শরীয়তপুরের নড়িয়ার উপজেলার পূর্ব হালইসার গ্রামের মুছাই দেওয়ানের মেয়ে মুক্তা বেগম (৩০), সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের রতন মিয়ার মেয়ে ফারজানা আক্তার (১৫) এবং নেত্রকোনা মদন উপজেলার পদমশ্রী গ্রামের সনু মিয়ার মেয়ে ফারজানা আক্তার (১৬)।

এসআই বলেন, এ ছাড়া দু-তিনটি মরদেহের একাধিক পরিবার দাবিদার পাওয়া গেছে। সব মরদেহ ও দাবিদারদের থেকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে। গতকাল ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিএনএ নমুনার প্রতিবেদন আসার পর স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

