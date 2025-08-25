কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে যুবদলকর্মী নিহতের ঘটনায় মামলা, আসামি ১০৭

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হিমেলের মা হালিমা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এতে আসামি হিসেবে ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে। এ মামলায় ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রধান আসামিসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ মিললে অস্ত্র আইন মামলায় যুক্ত করা হবে।
উল্লেখ্য, মাদক কারবার ও চাঁদাবাজিসংক্রান্ত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার বৌলাই পুরান বাজার এলাকায় যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় হিমেল নিহত হন। আহত হন কমপক্ষে ৩০ জন। নিহত হিমেল ওই এলাকার হবি মিয়ার ছেলে এবং রাজনের অনুসারী। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই দিন বিকেলে রাজনের পক্ষের লোকজন এমদাদের বাড়িঘরে আগুন দেন।
এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় গত শুক্রবার রাতে জেলা যুবদলের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস ও এমদাদকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে জেলা যুবদলের সভাপতি খশরুজ্জামান শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছে এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।
এ বিষয়ে শরীফ বলেন, ‘এটা যুবদলের কোনো বিষয় নয়। তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং দুজনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। দলীয় কোনো সম্পৃক্ততা এখানে নেই। আমাদের কেন্দ্র থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাত দিনের মধ্যে আমরা সে ব্যাখ্যা দেব।’
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হিমেলের মা হালিমা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এতে আসামি হিসেবে ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে। এ মামলায় ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রধান আসামিসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ মিললে অস্ত্র আইন মামলায় যুক্ত করা হবে।
উল্লেখ্য, মাদক কারবার ও চাঁদাবাজিসংক্রান্ত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার দুপুরে সদর উপজেলার বৌলাই পুরান বাজার এলাকায় যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় হিমেল নিহত হন। আহত হন কমপক্ষে ৩০ জন। নিহত হিমেল ওই এলাকার হবি মিয়ার ছেলে এবং রাজনের অনুসারী। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই দিন বিকেলে রাজনের পক্ষের লোকজন এমদাদের বাড়িঘরে আগুন দেন।
এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় গত শুক্রবার রাতে জেলা যুবদলের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস ও এমদাদকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে জেলা যুবদলের সভাপতি খশরুজ্জামান শরীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছে এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।
এ বিষয়ে শরীফ বলেন, ‘এটা যুবদলের কোনো বিষয় নয়। তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং দুজনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। দলীয় কোনো সম্পৃক্ততা এখানে নেই। আমাদের কেন্দ্র থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাত দিনের মধ্যে আমরা সে ব্যাখ্যা দেব।’
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৪ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে।১২ মিনিট আগে
কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।১৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজন হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মিজানুর রহমান মানিক (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলা শহরের মোক্তারপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২১ মিনিট আগে