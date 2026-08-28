বিয়ের দিন নিখোঁজ, পরদিন কলাবাগানে মিলল শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর কলাবাগান থেকে আবু সালেম প্রধান নামে এক স্কুলশিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার সাপগাছি-হাতিয়াদহ এলাকার একটি কলাবাগানে তাঁর মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।
নিহত আবু সালেম প্রধান (২৮) উপজেলার বালুয়ার মীরপাড়া এলাকার ইছাহাক প্রধানের ছেলে। তিনি উপজেলার কাটাখালী বালুয়াহাট এলাকার ইউনিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
নিহতের প্রতিবেশী কহিদ মিয়া বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার পারিবারিকভাবে সালেম প্রধানের বিয়ে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। রাতে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। আজ দুপুরের দিকে কলাবাগানের ভেতর একটি গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।
থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ সালেম প্রধানের মরদেহ উদ্ধার করেছে। মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
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