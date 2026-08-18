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বরিশাল

‘জীবনের গল্প বাকি আছে অল্প’—পোস্ট দেওয়ার ২ সপ্তাহের মাথায় বিএনপি নেতার মৃত্যু

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
‘জীবনের গল্প বাকি আছে অল্প’—পোস্ট দেওয়ার ২ সপ্তাহের মাথায় বিএনপি নেতার মৃত্যু
এস এম জাকির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

‘জীবনের গল্প বাকি আছে অল্প’—এই একটি ফেসবুক পোস্টই যেন নিজের বিদায়ের আগাম বার্তা হয়ে রইল। ৪ আগস্ট নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এমন একটি পোস্ট দিয়েছিলেন বরিশালের গৌরনদী পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাকির হোসেন (৫১)। সেই পোস্ট দেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি।

দলীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিসে ভুগছিলেন জাকির হোসেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ও বিদেশেও চিকিৎসা করানো হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়নি।

গত সোমবার (১৭ আগস্ট) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে জাকির হোসেনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জাকির হোসেনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গৌরনদীর রাজনৈতিক অঙ্গনসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁর পুরোনো সেই পোস্ট ঘিরে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকেই পোস্টটি স্মরণ করে লিখেছেন—‘মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে দেওয়া কথাগুলো যেন আজ তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে মিলে গেছে।’

মৃত্যুকালে জাকির হোসেন স্ত্রী, দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন। গতকাল সোমবার বাদ আসর গৌরনদী উপজেলা পরিষদ চত্বরে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে টিকাসার গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

বিএনপি নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিএনপিমৃত্যুবরিশাল বিভাগগৌরনদী
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