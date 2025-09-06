রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপরে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে সিনজি চালক সহ দুইজন নিহত। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন— সিএনজিচালক শহিদুল ইসলাম (৫০) ও সিএনজি যাত্রী দোকান কর্মী ইমরান (৪৮)। আহতের ব্যক্তির নাম রফিক (৫০)।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারের লিডার পবিত্র কুমার ভৌমিক জানান, রাতে খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করেন। পরে রাত ৯টার দিকে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।
কুমার ভৌমিক আরও জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের উপরে একটি বাস যাত্রীবাহী সিএনজিকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনার ঘটে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, যাত্রাবাড়ি থেকে থেকে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
