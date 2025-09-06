Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

ঢামেক প্রতিবেদক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপরে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে সিনজি চালক সহ দুইজন নিহত। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন— সিএনজিচালক শহিদুল ইসলাম (৫০) ও সিএনজি যাত্রী দোকান কর্মী ইমরান (৪৮)। আহতের ব্যক্তির নাম রফিক (৫০)।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারের লিডার পবিত্র কুমার ভৌমিক জানান, রাতে খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করেন। পরে রাত ৯টার দিকে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

কুমার ভৌমিক আরও জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের উপরে একটি বাস যাত্রীবাহী সিএনজিকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনার ঘটে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, যাত্রাবাড়ি থেকে থেকে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতসিএনজিফ্লাইওভার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো লতিফ সিদ্দিকীর ভাইকে

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গরম মাড় পড়ে শিশু দগ্ধ, গলা টিপে হত্যার পর বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলেন চাচি

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

নুরাল পাগলার লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে: এনসিপি

নুরাল পাগলার লাশ পোড়ানোর ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে: এনসিপি

টঙ্গিবাড়ীতে মদপানে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ৩

টঙ্গিবাড়ীতে মদপানে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ৩

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল

মন্ত্রীপাড়া থেকে চাপ দিয়ে মাহিনকে সরানো হয়েছে: ভিপি প্রার্থী জামাল