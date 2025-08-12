নারায়ণগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলার তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি বিশনন্দী ফেরিঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। আড়াইহাজারের তালতলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নারী নিহত হন। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৫০ ও ৪৫ বছর।
দুর্ঘটনার পর থেকে সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন। যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, আহত পাঁচজনের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সযোগে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুজনকে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলার তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি বিশনন্দী ফেরিঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। আড়াইহাজারের তালতলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নারী নিহত হন। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৫০ ও ৪৫ বছর।
দুর্ঘটনার পর থেকে সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন। যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, আহত পাঁচজনের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সযোগে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুজনকে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
হাইকোর্টে প্রবেশের সময় মাদকসহ হাফিজুর রহমান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পাশ দিয়ে অ্যানেক্স ভবনে প্রবেশের সময় তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করলে মাদক পাওয়া যায়। পরে তাকে আটক করে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।১৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে এটিএম বুথের সামনে থেকে জুবায়ের ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীপুর পৌরসভার বেড়াইদেরচালা গ্রামের আসপাড়া মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। অপহরণকারীরা তাঁর পরিবারের কাছে ফোন করে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ চাচ্ছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার১৬ মিনিট আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আশঙ্কাজনকহারে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। থানায় বারবার অভিযোগ দিয়েও চুরি বন্ধ না হওয়ায় নিজেরাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন তাঁরা। এরই মধ্যে গত সোমবার দিবাগত রাতে চোর চক্রের আটজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন গ্রামবাসী।৩৯ মিনিট আগে
নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে আহত বন্য হাতিটির চিকিৎসা দেওয়া শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের একদল চিকিৎসক বন বিভাগের সহায়তায় আহত হাতিটির চিকিৎসা শুরু করেন।১ ঘণ্টা আগে