Ajker Patrika
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ঢাকা

পুলিশের লুট হওয়া গুলি-কার্তুজ উদ্ধার করল র‍্যাব

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
পুলিশের লুট হওয়া গুলি-কার্তুজ উদ্ধার করল র‍্যাব
উদ্ধার করা গুলি, কার্তুজ ও ইয়াবা। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর কদমতলীর জুরাইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৩০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৭টি শটগানের গুলি ও ৩টি রাইফেলের তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া বলে জানিয়েছে র‍্যাব। এ ছাড়া মাদক বিক্রির ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯৩০ টাকা জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আওলাদ হোসেন (৪৩)। তিনি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার আটিগাঁও এলাকার বাসিন্দা।

র‍্যাবের দাবি, উদ্ধার করা গোলাবারুদ ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের অংশ।

আজ রোববার র‍্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার জানান, গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১০-এর সিপিসি-১, যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি দল কদমতলী থানার জুরাইন মুরাদপুর হাইস্কুল রোডের একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায়। অভিযানে আওলাদ হোসেনকে ২ হাজার ৩০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযানের সময় তাঁর কাছ থেকে ১৭টি শটগানের গুলি ও ৩টি রাইফেলের তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। র‍্যাবের ভাষ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি অংশ পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার আওলাদ হোসেনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

বিষয়:

গুলিঢাকা জেলারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগমাদকজেলার খবর
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