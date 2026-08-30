রাজধানীর কদমতলীর জুরাইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৩০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৭টি শটগানের গুলি ও ৩টি রাইফেলের তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া বলে জানিয়েছে র্যাব। এ ছাড়া মাদক বিক্রির ২ লাখ ৭৮ হাজার ৯৩০ টাকা জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আওলাদ হোসেন (৪৩)। তিনি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার আটিগাঁও এলাকার বাসিন্দা।
র্যাবের দাবি, উদ্ধার করা গোলাবারুদ ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের অংশ।
আজ রোববার র্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার জানান, গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর সিপিসি-১, যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি দল কদমতলী থানার জুরাইন মুরাদপুর হাইস্কুল রোডের একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায়। অভিযানে আওলাদ হোসেনকে ২ হাজার ৩০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযানের সময় তাঁর কাছ থেকে ১৭টি শটগানের গুলি ও ৩টি রাইফেলের তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। র্যাবের ভাষ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে লুট হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি অংশ পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধারে র্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার আওলাদ হোসেনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে রাজধানীর মিরপুর ১০ এলাকার শহীদ আবু তালেব স্কুলের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন আকরাম খান রাব্বি। পরে ওই দিনই হাসপাতালে মারা যান তিনি। মৃত্যুর সময় আকরাম খান রাব্বির বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। তিনি রাজধানীর ক্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন।৯ মিনিট আগে
দেশের প্রতিটি উপজেলায় বয়স্কদের জন্য পুনর্বাসন কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জিয়া হায়দার। গাজীপুর সদর উপজেলার একটি বেসরকারি বয়স্ক ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।১৫ মিনিট আগে
গাজীপুর সাফারি পার্কে নারী পর্যটক, তাঁর দুই ছেলে ও গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করা হয়েছে। ঘটনায় বন বিভাগের এক কর্মীকে মারধরের পাল্টা অভিযোগও রয়েছে।২৩ মিনিট আগে
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদীতে যাত্রীবাহী বাস ও তেলবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছেন।২৪ মিনিট আগে