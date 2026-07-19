Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাত থেকে নিখোঁজ, সকালে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১২: ৫৫
রাত থেকে নিখোঁজ, সকালে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কাকরাইলে প্রধান বিচারপতির বাসভবনসংলগ্ন সড়কে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিরাজুল ইসলাম (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক সকাল ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. স্বপন মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উপজেলায়। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে মগবাজারের নয়াটোলা এলাকার থাকতেন। তাঁর বাবা সিরাজুল ইসলামের কিছুটা মানসিক সমস্যা ছিল।

তিনি আরও জানান, গতকাল শনিবার রাতে বাসা থেকে বের হওয়ার পর তাঁর বাবা আর বাসায় ফেরেননি। আজ রোববার সকালে পুলিশের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, তাঁর বাবা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা মেডিকেলে এসে বাবার মরদেহ দেখতে পান।

রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল খায়ের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে প্রধান বিচারপতির বাসভবনসংলগ্ন সড়কে একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান এসআই।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত