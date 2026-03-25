পদ্মা নদীতে তলিয়ে যাওয়া বাসটি উদ্ধার, নিহত ১২

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় ৩ নম্বর ফেরিঘাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে তলিয়ে যাওয়া বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বাসটি নদী থেকে তোলে।
দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত ১২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ, ৬ জন নারী এবং ৩ জন শিশু রয়েছে। শিশুদের মধ্যে দুইজন ছেলে ও একজন মেয়ে।
হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে শনাক্ত হওয়া নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর মৃত কাশেম আলীর ছেলে আব্দুর রহমান (৪৫), একই এলাকার মো. ফারুক হোসেনের স্ত্রী নাসিমা বেগম (৩২), রাজবাড়ী সদর উপজেলার বাসিন্দা সাজেদা খাতুন (৫০) এবং ইমন (১২) নামের এক কিশোর।
দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে কামাল হোসেন (৩৮), সুমি আক্তার (২৫), বিপ্লব মণ্ডল (৪০) ও শিশু রাফি (৭) গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও তিনজন আহত ব্যক্তিও সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) তাপস কুমার পাল জানান, বাসে থাকা যাত্রীদের সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে সেটি ৫০ থেকে ৫৫ জনের মধ্যে হতে পারে।
