পটুয়াখালী

সাংবাদিকের বাবাকে ফোন, ডিবি পরিচয়ে হাতিয়ে নিল ৭৬ হাজার টাকা

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
পটুয়াখালীর বাউফলে ডিবি (ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ) পুলিশের ভুয়া পরিচয় দিয়ে এক সাংবাদিকের বাবার কাছ থেকে ৭৬ হাজার ২৫০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. বজলুর রহমান (৬১) বাউফল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জিডি সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ মে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কাছিপাড়া ইউনিয়নের মান্দারবন গ্রামে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন বজলুর রহমান। এ সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিজেকে ডিবি পুলিশের কর্মকর্তা ‘সাইদুল ইসলাম’ পরিচয় দিয়ে একটি মোবাইল নম্বর থেকে তাঁর ফোনে যোগাযোগ করেন।

ফোনে ওই ব্যক্তি দাবি করেন, বজলুর রহমানের ছেলে, ‘আজকের পত্রিকা’র বাউফল উপজেলা প্রতিনিধি মো. আশিকুর রহমান তুষারকে ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা করেছেন এবং জরুরি ভিত্তিতে টাকা প্রয়োজন।

ছেলের বিপদের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রতারকদের দেওয়া বিভিন্ন বিকাশ ও নগদ নম্বরে কয়েক দফায় মোট ৭৬ হাজার ২৫০ টাকা পাঠিয়ে দেন তিনি।

জিডিতে উল্লেখ করা হয়, একটি বিকাশ নম্বরে ৮ হাজার ১৮০ টাকা, অন্য একটি বিকাশ নম্বরে ১৮ হাজার ৩৬০ টাকা এবং একটি নগদ নম্বরে তিন দফায় ৮ হাজার ১২০ টাকা, ১৪ হাজার ২০০ টাকা ও ২৭ হাজার ৪০৫ টাকা পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে প্রতারক চক্রটি তাঁর কাছ থেকে ৭৬ হাজার ২৫০ টাকা হাতিয়ে নেয়।

পরে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে বজলুর রহমান ওই কথিত পুলিশ কর্মকর্তার নম্বরে পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তবে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর ছেলের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিশ্চিত হন যে প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে অর্থ হারিয়েছেন।

এ ঘটনায় গতকাল সোমবার বাউফল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। জিডি নম্বর-২৭।

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, জিডিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এসআই (নিরস্ত্র) মো. রেজাউল করিমকে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রতারক চক্রকে শনাক্ত এবং প্রতারিত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

