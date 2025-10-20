Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

‘শুনেছি—বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী, এখন সেই ভার আমার কাঁধে’

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
‘শুনেছি—বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী, এখন সেই ভার আমার কাঁধে’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হোসেনের মরদেহ কুমিল্লার হোমনা উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আজ সোমবার মাগরিবের পর দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

এর আগে সন্ধ্যায় অ্যাম্বুলেন্সে করে জুবায়েদের মরদেহ গ্রামের বাড়ি কৃষ্ণপুরে নিয়ে আসেন স্বজনেরা। এ সময় তাঁর আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে বাদ মাগরিব কলাগাছিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে কবরস্থানে দাফন করা হয়। জুবায়েদের প্রথম জানাজা তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

জুবায়েদ হোসেন হোমনার কৃষ্ণপুর গ্রামের মোবারক হোসেনের ছেলে। তাঁর তিন ভাই রয়েছেন।

মোবারক হোসেন বলেন, ‘ছেলেকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। শুনেছি, বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী, এখন সেই ভার আমার কাঁধে। আমি ছেলে হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণ চাই।’

নিহত জুবায়েদের চাচাতো ভাই ঢাকার বিসিআইসি কলেজের অধ্যাপক মীর মাসদুজ্জামান বলেন, ‘জুবায়েদ ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ও মেধাবী। রোববার সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখে ওর মৃত্যুর খবর জানতে পারি। দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে জুবায়েদকে শনাক্ত করি।’

জুবায়েদের চাচা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন বলেন, ‘আমার ভাতিজাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। জুবায়েদ এলাকার সবার কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল।’

এর আগে গতকাল রোববার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে পুরান ঢাকায় টিউশন ছাত্রীর বাসার সিঁড়ি থেকে জুবায়েদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি জবির ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

বিষয়:

কুমিল্লাছাত্রদলহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগহোমনাজেলার খবরজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

চার হাজার এএসআই নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিককে ঘিরে ধরে মারধর, টাকা-মোবাইল ছিনতাই

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিককে ঘিরে ধরে মারধর, টাকা-মোবাইল ছিনতাই

জুবায়েদ হত্যার নেপথ্যে ‘প্রেমের সম্পর্ক’, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আটক ৩

জুবায়েদ হত্যার নেপথ্যে ‘প্রেমের সম্পর্ক’, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আটক ৩

‘শুনেছি—বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী, এখন সেই ভার আমার কাঁধে’

‘শুনেছি—বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ সবচেয়ে ভারী, এখন সেই ভার আমার কাঁধে’

কেরানীগঞ্জে যুবদলের তোরণ ভেঙে পড়ল চলন্ত বাসের সামনে

কেরানীগঞ্জে যুবদলের তোরণ ভেঙে পড়ল চলন্ত বাসের সামনে