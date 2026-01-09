Ajker Patrika

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুমিল্লা ও দাউদকান্দি প্রতিনিধি
বাসটিতে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাসটিতে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বাস, অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিশুসহ অন্তত চারজন প্রাণ হারিয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বানিয়াপাড়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, সংঘর্ষের পর মোটরসাইকেলের জ্বালানির ট্যাংক থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাসটিতে। ফলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল থেকে শিশুসহ চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার ফলে মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বিষয়:

কুমিল্লাবাসঅটোরিকশাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগদাউদকান্দিমোটরসাইকেলশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ওয়াশিংটন সফরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যা আলোচনা হলো মার্কিনদের সঙ্গে

আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

পাবনা ১ ও ২ আসনের নির্বাচন স্থগিত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় এক ঘণ্টা আগে থেকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি

কুষ্টিয়ায় এক ঘণ্টা আগে থেকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণ: আরেকজনের মৃত্যু, ঢাকা থেকে গেছে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শরীয়তপুরে বিস্ফোরণ: আরেকজনের মৃত্যু, ঢাকা থেকে গেছে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর