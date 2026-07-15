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কুমিল্লা

ব্রাহ্মণপাড়ায় পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৮: ২৭
ব্রাহ্মণপাড়ায় পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার শিদলাই ইউনিয়নের পুমকারা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশু হচ্ছে পুমকারা গ্রামের ইউসুফ মিয়ার ছেলে ইমরান (৮) ও একই গ্রামের আবদুল আওয়ালের ছেলে জোনায়েদ (৮)। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ দুপুরে সমবয়সী তিন শিশু—ইমরান, জোনায়েদ ও বাইজিদ—বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে ইমরান ও জোনায়েদ পানিতে ডুব দেওয়ার পর আর ভেসে ওঠেনি। বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে থাকা বাইজিদ চিৎকার করলে স্থানীয় বাসিন্দা ইয়াসিন মিয়া দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুই শিশুকে উদ্ধার করেন।

পরে তাদের ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জ্যোতি প্রকাশ বিশ্বাস বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিশুকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ডি এম এ মজিদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায় এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি দুর্ঘটনা। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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