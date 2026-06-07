খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জাতীয় পর্যায়ে খুলনা বিভাগকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার খিরাইকান্দি ইমাম উদ্দিন (সপ্রাবি) বালিকা দলের খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে আনন্দে মেতেছেন হাসনাত আবদুল্লাহ (এমপি)।
তকাল শনিবার (৬ জুন) রাত সাড়ে ৮টায় মিরপুর-১৩তে টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারে অবস্থানরত খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আনন্দে মেতে ওঠেন। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ নিজ হাতে অটোগ্রাফযুক্ত আন্তর্জাতিক মানের ২০টি ফুটবল উপহার দেন এবং তাদের মিষ্টিমুখ করান।
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ খুদে খেলোয়াড়দের বেশ কিছু আবদার পূরণ করাসহ আগামী দিনে দেবিদ্বারে খেলাধুলার মানোন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এ সময় দেবিদ্বার উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ময়নাল হোসেনসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বালিকা বিভাগে জাতীয় পর্যায়ের খেলায় খুলনা বিভাগকে হারিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার খিরাইকান্দি ইমাম উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শনিবার (৬ জুন) বিকেলে রাজধানীর মিরপুর ন্যাশনাল বাংলা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার পূর্ব মীরগাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৩-১ গোলে পরাজিত করে চট্টগ্রাম বিভাগ বিজয়ী হয়। আজ রোববার বেলা ৩টায় প্রথমবারের মতো সেমিফাইনাল খেলবে খুদে শিক্ষার্থীরা।
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