প্রাইভেট কারচালকের আসনের নিচ থেকে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার, চালক আটক

কুমিল্লার দাউদকান্দির ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক টোল প্লাজা এলাকায় ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কার থেকে ৭০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মো. রুবেল (২৯) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজা এলাকায় চেকপোস্ট চলাকালে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক রুবেল মিয়া ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার জেনেভা ক্যাম্প এলাকার মো. আইয়ুব মিয়ার ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজা এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ। এ সময় ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কারে (ঢাকা মেট্রো গ-৩১-৭৫১৮) তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে চালকের আসনের নিচ থেকে সাতটি বান্ডিলে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার ও চালককে আটক করা হয়।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম জানান, আজ দুপুরে ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কার থেকে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার ও চালককে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
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