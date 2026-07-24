Ajker Patrika
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বান্দরবান

সাঙ্গু নদে নৌকাডুবিতে পর্যটক নিখোঁজ

প্রতিনিধি (থানচি) বান্দরবান 
আপডেট : ২৪ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৬
সাঙ্গু নদে নৌকাডুবিতে পর্যটক নিখোঁজ
বান্দরবানের সাঙ্গু নদী । ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচিতে সাঙ্গু নদে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বড়পাথর এলাকায় নদে ঘটনাটি ঘটে। নিখোঁজ পর্যটকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জানা গেছে, ১৩ সদস্যের একটি পর্যটক দল উপজেলার তিন্দু বাজারের একজন গাইডের নেতৃত্বে টেন্ডুমুখ এলাকা থেকে বড়পাথরের উদ্দেশে দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় রওনা দেয়। পথে সাঙ্গু নদের তীব্র স্রোতের মধ্যে একটি নৌকা ডুবে গেলে ওই পর্যটক নিখোঁজ হন।

পর্যটকেরা আলীকদম উপজেলা থেকে তিন্দু সড়ক হয়ে ভ্রমণে যাওয়ায় তাদের পরিচয় আগে থেকে নিবন্ধিত ছিল না। ফলে নিখোঁজ পর্যটকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হয়নি প্রশাসন।

ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। থানচি ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রহিদুর রহমান মিরা জানান, নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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