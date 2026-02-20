Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুকুরের কামড়: হাসপাতালে টিকা নেই বিপাকে এলাকাবাসী

  • দুই দিনে কুমিল্লার দেবিদ্বারে পাঁচ শিশুকে কামড়ায় কুকুর
  • জরুরি মুহূর্তে বাইরে থেকে উচ্চমূল্যে ভ্যাকসিন কিনতে হচ্ছে
দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুকুরের কামড়ে আহত শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দেবিদ্বারে দুই দিনে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে পাঁচ শিশু আহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তিন শিশু এবং এর আগের দিন দুই শিশু কুকুরের কামড়ের শিকার হয়। এদিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে জলাতঙ্কের (রেবিস) ভ্যাকসিন নেই। ফলে বিপাকে পড়েছেন আহত শিশুদের পরিবার।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল জোহরের নামাজের কিছু আগে একটি পাগলা কুকুর জাতীয় যুবশক্তি কেন্দ্রীয় সংগঠক নাজমুল হাসান নাহিদের ছেলে নৌফল হাসানকে (৭) কামড়ে গুরুতর আহত করে। স্থানীয়দের ধাওয়া খেয়ে কুকুরটি পালানোর সময় প্রবাসী ইলিয়াছ হোসেনের ছেলে ইয়াছিন (৬) এবং একই এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে মো. জাবেদ হোসেনকে (৯) কামড়ায়। এর আগের দিন বুধবার বিকেলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-সংলগ্ন এলাকায় আবির (৫) নামের এক শিশুকে একই কুকুর কামড়ে মারাত্মক আহত করে। পরে ধাওয়া খেয়ে সানি (৮) নামের আরেক শিশুকে কামড়ায়।

আহত শিশুদের অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন, দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে জলাতঙ্ক ও সাপের বিষনাশক ভ্যাকসিনের সরবরাহ নেই। ফলে জরুরি মুহূর্তে বাইরে থেকে উচ্চমূল্যে ভ্যাকসিন কিনতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মহিবুস সালাম খান জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুকুর ও সাপের কামড়ের ভ্যাকসিন হাসপাতালে সরবরাহ নেই। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে কিছু ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা থাকলেও তা পাওয়া যায়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলাম বলেন, নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ভ্যাকসিন সরবরাহের বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাভ্যাকসিনকুকুরচট্টগ্রাম বিভাগদেবিদ্বারছাপা সংস্করণআহতশিশু
