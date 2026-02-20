Ajker Patrika
রাজশাহী

রাসিকের ৩ নম্বর ওয়ার্ড: হাইকোর্টের আদেশ না মেনে টিসিবির তালিকা প্রণয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্ডের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ওয়ার্ডে দরিদ্রদের বাদ দিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিদের টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা হয়। এরপর হাইকোর্ট বিষয়টি নিষ্পত্তির নির্দেশনা দিলেও তা করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহীর এই ওয়ার্ডে টিসিবির কার্ড রয়েছে ২ হাজার ৫৩০টি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিএনপি ও জামায়াতের কিছু নেতা তালিকা সংশোধনের দাবি তোলেন। পরে তাদের নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। এই কমিটি নতুনভাবে কার্ড দিতে শুরু করে। তবে এতে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। অনেক দুস্থ, প্রতিবন্ধী ও দিনমজুর কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। আর কার্ড পান এলাকার সচ্ছল চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা। এমন কিছু ব্যক্তিকে কার্ড দেওয়ার বিষয়টি জানাজানি হলে হাইকোর্টে রিট করেন মাসদার আলী নামের এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। আগে তাঁর টিসিবির কার্ড ছিল। নতুন তালিকায় তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।

টিসিবির রাজশাহী অফিসের প্রধান আতিকুর রহমান বলেন, ‘হাইকোর্টের আদেশের কারণে নতুন করে মালামাল বিতরণ করা হয়নি। সিটি করপোরেশন নতুন কার্ডের তালিকা করেছে কি না সেটা আমি জানি না।’

রাসিকের প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল করিমকে কয়েক দফা ফোন করা হলেও তাঁরা ধরেননি।

