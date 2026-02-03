Ajker Patrika
কুমিল্লা

বাজারে আগুন, পুড়ল ২০ দোকান

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
বাজারে আগুন, পুড়ল ২০ দোকান
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাজারে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে একটি বাজারে আগুন লেগে অন্তত ২০টি দোকান পুড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে উপজেলার গৌরীপুর বাজারের কাঠপট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোর আনুমানিক ৫টার দিকে গৌরীপুর বাজারের কাঠপট্টি এলাকায় আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পার্শ্ববর্তী দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দাউদকান্দি, চান্দিনা ও হোমনা উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৭টার দিকে আগুন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে।

অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২০টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল কাঠের আড়ত ও চালের গোডাউন। তবে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

ঘটনাস্থলে থাকা ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা জানিয়েছেন, আগুনের প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নিরূপণে তদন্ত চলছে। তবে প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিটকেই আগুনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কুমিল্লাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগদাউদকান্দিজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
