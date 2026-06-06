কুমিল্লায় বাস-অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৩

কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুজন আহতও হয়েছেন। আহতদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা সবাই দিনমজুর ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের রতনপুর কোল্ড স্টোরেজ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
লাকসাম ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওসমান গণি জানান, দিনমজুরদের বহনকারী একটি অটোরিকশা উল্টো পথে রতনপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা শাহ আলী সুপার পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার চালকসহ তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হন।
এ পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়। আহতদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে।
ওসি ওসমান গণি বলেন, নিহতদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তারা দিনমজুর ছিলেন এবং কাজের সন্ধানে রতনপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।
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