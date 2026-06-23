বহিষ্কৃত শিবির নেতা জিসান রিমান্ড শেষে কারাগারে

ধর্ষণ ও ভ্রূণ নষ্টের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার ইসলামী ছাত্রশিবিরের বহিষ্কৃত নেতা জিসান মিয়া প্রধানকে দুই দিনের রিমান্ড শেষে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে কুমিল্লার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩-এর বিচারক তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ এই আদেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মনির হোসাইন পাটোয়ারী।
আদালত সূত্রে জানা যায়, ১১ জুন জিসান মিয়া প্রধান নিখোঁজ হয়েছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। পরদিন এ ঘটনায় দাউদকান্দি মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। একই দিন রাতে জেলার লাকসাম জংশন এলাকা থেকে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
ওই রাতেই ২৫ বছর বয়সী এক বিধবা নারী জিসানের বিরুদ্ধে দাউদকান্দি থানায় ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১৬ জুন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আদালতে হাজির করে। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আলম শাহ গত রোববার (২১ জুন) আদালতে জিসানের সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে ডিবি পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়।
রিমান্ড শেষে আজ বিকেলে জিসানকে পুনরায় আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তাঁকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।
আসামিপক্ষের আইনজীবী মনির হোসাইন পাটোয়ারী জানান, দুই দিনের রিমান্ড শেষে জিসানকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
কুমিল্লা জেলা ডিবি পুলিশের ওসি শামসুল আলম শাহ বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জিসানের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এ মুহূর্তে সেসব তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ঢাকার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থী আকর্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজোড়া করে কমন ইল্যান্ড ও ওয়াইল্ডবিস্ট আনা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীগুলো যথাক্রমে কিছুটা হরিণ ও বাইসনের মতো দেখতে। আজ মঙ্গলবার চিড়িয়াখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে...১ সেকেন্ড আগে
রংপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নুজসাতের মৃত্যুকে ঘিরে দায়ের হওয়া আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় রংপুর মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আহমেদ সাকিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা।১১ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান ও অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়ের ছবি ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় এক আইনজীবীকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন...১৪ মিনিট আগে
রাজধানীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তারদের মধ্যে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে