জনগণের যে কোনো রায় জামায়াতে ইসলামী মেনে নেবে: নায়েবে আমির

কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। সুষ্ঠু ও ষড়যন্ত্রমুক্ত পরিবেশ বজায় থাকলে জয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি মোহাম্মদ তাহের বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জনগণের যে কোনো রায় জামায়াতে ইসলামী মেনে নেবে।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার পর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আলকরা ইউনিয়নে পশ্চিম ডেকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন নায়েবে আমির। দুই নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে আসেন তিনি।
ভোটগ্রহণের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডা. তাহের আরও বলেন, আমরা আশা করছি ৭০ শতাংশ ভোট কাস্ট হবে। সারা দেশ থেকে ভালো খবর পাচ্ছি। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে যেকোনো ফলাফল মেনে নেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
তাহের আরও বলেন, চৌদ্দগ্রামে ভোটারদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ঈদের চেয়েও বেশি। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রশাসনের পর্যাপ্ত উপস্থিতি রয়েছে। এভাবে নির্বাচন চললে জনগণের প্রত্যাশিত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু হচ্ছে বলে মন্তব্য করে জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, ‘২-৪টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। এভাবে ভোটগ্রহণ চলতে থাকলে আমরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করব বলে আশাবাদী।’
তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র হয়, তা দেশের জন্য অকল্যাণকর হবে এবং দেশকে আবারও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত চৌদ্দগ্রামে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে চলছে এবং পরিস্থিতি ইতিবাচক।
অতীত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে তাহের বলেন, ২০০১ সালে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে জোটভিত্তিক নির্বাচনে অংশ নিলেও প্রতীক সংক্রান্ত জটিলতার কারণে চৌদ্দগ্রামে তিনি প্রবেশ করতে পারেননি এবং সেই নির্বাচনকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ মনে করেন। এবার ২০০১ সালের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হবে বলে তিনি আশাবাদী।
১১ দলীয় ঐক্যজোটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘বর্তমান নির্বাচনে ১১ দলীয় ঐক্যজোটের বিজয় হবে বলে আমরা আশা রাখি।’
ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। কেন্দ্রের পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে পুরান ঢাকায় সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারীদের সরব উপস্থিতি। শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে কেউ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, আবার কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে কেন্দ্রে হাজির হন। ভোট দেওয়া শেষে তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি; চোখেমুখে...৯ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। একই সঙ্গে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১০ মিনিট আগে
ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালকাঠির সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান তিনি। মাসুমার হাতের প্ল্যাকার্ড চলমান উৎসবমুখর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশকে মুহুর্তেই থম থমে করে তোলে...১২ মিনিট আগে
নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। বিভিন্ন স্থানে কর্মী হেনস্তা, হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, ‘এসব ঘটনায় প্রশাসনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা১৩ মিনিট আগে