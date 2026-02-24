Ajker Patrika
কুমিল্লা

দেবিদ্বারে ৩৮ লাখ টাকার ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ

দেবীদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ১২
দেবিদ্বারে ৩৮ লাখ টাকার ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ
স্থানীয় বাসিন্দারা একত্র হয়ে কাজ বন্ধ করতে বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দেবিদ্বার পৌরসভার আইডিএফপিসি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৮ লাখ টাকা ব্যয়ে চলমান একটি ড্রেন নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের পর কাজটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পৌর বারেরা গ্রামে ৩৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এলাকাবাসী কাজ বন্ধ করে দেন। পরে পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পান এবং নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী কাজ সম্পন্নের নির্দেশ দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১৮ আগস্ট ‘হাসান-হোসাইন এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান কাজটি পায়। সম্প্রতি কাজ শুরু হলেও অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বটম স্লাব ৭ ইঞ্চি ঢালাই দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি ঢালাই দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া এক রড থেকে আরেক রডের দূরত্ব ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি হওয়ার কথা থাকলেও তা ১০ ইঞ্চি বা তার বেশি রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পৌর প্রশাসককে অবহিত করলে পৌরসভার প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন ও নকশাবহির্ভূতভাবে ড্রেনের বটম স্লাব ঢালাই করার অভিযোগে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাতে পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মো. মাসুদ রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দিতে বলা হয়েছে। অন্যথায় পিপিআর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসান-হোসাইন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইব্রাহিম খলিলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে পৌর প্রশাসক ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়সাল উদ্দিন বলেন, নির্ধারিত ৭ ইঞ্চির পরিবর্তে ৫ ইঞ্চি পুরুত্বে ঢালাই দেওয়া হচ্ছিল। পৌরসভার প্রকৌশলীর হস্তক্ষেপে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ সংশোধন করে ৭ ইঞ্চি পুরুত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কুমিল্লাঅনিয়মচট্টগ্রাম বিভাগদেবিদ্বারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

রিপোর্টার নিয়োগ দেবে ঢাকা পোস্ট, আবেদন শুরু

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

সম্পর্কিত

বালুবাহী ট্রলারের ধাক্কায় যাত্রীবাহী নৌকাডুবি, আহত ৪

বালুবাহী ট্রলারের ধাক্কায় যাত্রীবাহী নৌকাডুবি, আহত ৪

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: মায়ের পর এবার ছেলের মৃত্যু

চট্টগ্রামে বিস্ফোরণে ৯ দগ্ধ: মায়ের পর এবার ছেলের মৃত্যু

জগন্নাথপুরে রান্নাঘরের আগুনে তিন পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই

জগন্নাথপুরে রান্নাঘরের আগুনে তিন পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই

দেবিদ্বারে ৩৮ লাখ টাকার ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ

দেবিদ্বারে ৩৮ লাখ টাকার ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ