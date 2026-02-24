জগন্নাথপুরে রান্নাঘরের আগুনে তিন পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় রান্নাঘরের আগুন থেকে লাগা অগ্নিকাণ্ডে তিনটি পরিবারের বসতঘর ও মালামাল পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের সাতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের আরজু মিয়ার বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা পাশের আজিজ মিয়া ও কদরিছ মিয়ার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসী প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে তিনটি পরিবারের টিনশেড ঘরসহ আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
আরজু মিয়ার ছেলে সহিদ মিয়া জানান, আগুনে তাঁদের পরিবারের সবকিছু পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিন আলামিন বলেন, আরজু মিয়ার রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত। সে সময় বিদ্যুতের সংযোগ চালু থাকায় আগুন দ্রুত পাশের দুই ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনটি পরিবারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
গতকাল সোমবার রাতে ধনাগোদা নদীর উত্তর পাড় থেকে মতলব খেয়াঘাটে নৌকা দিয়ে মতলব বাজারে আসার সময় মাঝ নদীতে একটি বালুবাহী ট্রলার যাত্রীবাহী নৌকাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ট্রলারের ধাক্কায় নৌকায় থাকা যাত্রীরা নদীতে ছিটকে পড়ে এবং নৌকাও ডুবে যায়।২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের হালিশহরে এক বাসায় বিস্ফোরণে একই পরিবারের নারী ও শিশুসহ ৯ জন দগ্ধের ঘটনায় শাওন (১৬) আর একজন মারা গেছে। এর আগে গতকাল শাওনের মা নুরজাহান আক্তার রানী (৪০) মারা যান। এ নিয়ে এই ঘটনায় দুজন মারা গেল।৩১ মিনিট আগে
২০২৫ সালের ১৮ আগস্ট ‘হাসান-হোসাইন এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান কাজটি পায়। সম্প্রতি কাজ শুরু হলেও অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বটম স্লাব ৭ ইঞ্চি ঢালাই দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি ঢালাই দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এ ছাড়া এক রড থেকে আরেক রডের দূরত্ব ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি হওয়ার...২ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জ সদর উপজেলার হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের রতনপুর এলাকায় ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পায়েল গোপ (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের ভানু গোপের ছেলে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে