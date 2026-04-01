Ajker Patrika
কুমিল্লা

হোমনায় বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেপ্তার

হোমনা (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
হোমনায় বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেপ্তার
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার মনির হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় হোমনায় ম্যাগাজিনে গুলিভর্তি বিদেশি পিস্তলসহ মনির হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মনির হোসেন উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের মো. ইউনুছ মিয়ার ছেলে।

হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশ দাস গুপ্ত বলেন, অবৈধ অস্ত্র ও গুলি রাখায় মনির হোসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

