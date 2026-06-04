বগুড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

বগুড়ার কাহালু উপজেলার বেলঘড়িয়া গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন কাহালু থানার বেলঘড়িয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন (৬০) ও তাঁর স্ত্রী রমিছা খাতুন (৫৫)।
কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, আনোয়ার হোসেন ও তাঁর স্ত্রী বাড়িতে বসবাস করতেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে খাদিজা খাতুন নাটোরে থাকেন। বাড়ির রান্নাঘরের সঙ্গে থাকা বিদ্যুতের তার জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। আনোয়ার হোসেন বাড়িতে প্রবেশের সময় রান্নাঘরের পাশে রাখা একটি বাইসাইকেল ধরলে বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তাঁর স্ত্রী রমিছা খাতুনও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।
পুলিশ আরও জানায়, প্রতিবেশী পুটু মিয়া তাঁদের বাড়িতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে মৃত অবস্থায় দেখে অন্য প্রতিবেশীদের খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
কাহালু থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, কারও অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
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