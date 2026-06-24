Ajker Patrika
কুমিল্লা

এক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ২২: ০৯
এক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন
কুমিল্লায় লাইনচ্যুত একটি ট্রেনের চাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল এবং চাঁদপুরগামী মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে আপ ও ডাউন উভয় রেললাইন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুর রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের চৌদ্দগ্রামের গুণবতী ও নাঙ্গলকোটের মধ্যবর্তী হাসানপুর স্টেশন এলাকায় পৃথক দুর্ঘটনা দুটি ঘটেছে।

নাঙ্গলকোট রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার জামাল উদ্দিন বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস চৌদ্দগ্রামের গুণবতী স্টেশন অতিক্রম করে নাঙ্গলকোটের হাসানপুর স্টেশনের অদূরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে আপলাইনে আটকা পড়ে। সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকলের খবর পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা চাঁদপুরগামী মেঘনা এক্সপ্রেস ডাউন লাইন দিয়ে চৌদ্দগ্রামের গুণবতী স্টেশন অতিক্রম করে হাসানপুরের দিকে যাওয়ার সময় মাঝপথে চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

আজ রাত ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের বিকল ইঞ্জিন ও মেঘনা এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারে চট্টগ্রাম থেকে উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন রওনা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে সূত্র।

বিষয়:

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