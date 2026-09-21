বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে গর্ভধারণ, হাসপাতালে সন্তান প্রসবের পর লাপাত্তা মা

কুমিল্লার দেবিদ্বারে স্কোয়ার হাসপাতালে এক নবজাতক জন্ম দেওয়ার পর তাকে বাবার হাতে তুলে দিয়ে প্রসূতি মা চলে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর সংবাদ পেয়ে নবজাতকের বাবা পরিচয় দেওয়া মো. মমিনকে (২৪) থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দেবিদ্বারের ‘দি-দেবিদ্বার স্কোয়ার হাসপাতালে’ ভর্তি হন লিজা আক্তার নামে এক নারী। সেখানে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। পরে বিকেলে নবজাতককে মমিনের হাতে তুলে দিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যান তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেবিদ্বার পৌর এলাকার ভিংলাবাড়ি গ্রামের কবির হোসেনের মেয়ে লিজা আক্তার ও একই এলাকার সাজু মিয়ার ছেলে মো. মমিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না হলেও তাদের সম্পর্কের জেরে লিজা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তবে উভয় পরিবার থেকে প্রাথমিকভাবে এই সম্পর্ক ও সন্তানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল বলে জানা গেছে।
ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ার পর গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে মো. মমিনকে পুলিশ আটক করে। শিশুটিকে বর্তমানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।
দেবিদ্বার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নোমান হোসাইন বলেন, ‘শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী পরিবারের কেউ যদি শিশুটিকে গ্রহণ করতে চান, তবে আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অন্যথায় শিশুটিকে সরকারি হেফাজতে নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা নবজাতকের বাবাকে থানা হেফাজতে রেখেছি এবং সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ উভয় পরিবারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দুই পরিবারের সম্মতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন করে নবজাতককে বাবা-মায়ের যৌথ জিম্মায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ ইবনে মিজান আজকের পত্রিকাকে বলেন, কিছু চিরকুট সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট উদ্ধার করেছে। ফরেনসিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সিআইডি এগুলো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলে তা খতিয়ে দেখা হবে। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা কিংবা সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদন থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।৬ মিনিট আগে
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