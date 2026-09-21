Ajker Patrika
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ঢাকা

দক্ষিণ দনিয়ায় পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে ১০টি ককটেল উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দক্ষিণ দনিয়ায় পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে ১০টি ককটেল উদ্ধার
দনিয়া কাঁচাবাজার এলাকায় পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে ১০টি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দক্ষিণ দনিয়া এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় বাজারের ব্যাগ থেকে ১০টি ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করেন। আজ সোমবার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশ এ তথ্য জানায়।

পুলিশ জানায়, রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৬টার দিকে দক্ষিণ দনিয়া কাঁচাবাজার এলাকার একটি ছয়তলা ভবনের নিচে গলির মাথায় পুরোনো একটি প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় ব্যাগটি তল্লাশি করে ১০টি ককটেল পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করে ককটেলগুলো উদ্ধার করেন। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে যাত্রাবাড়ীর গোলাপবাগ মাঠে ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

বিষয়:

ককটেলঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগযাত্রাবাড়ী
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