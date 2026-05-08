Ajker Patrika
কুমিল্লা

প্রথম বেতনের অর্থে বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলেন হাসনাত

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
প্রথম বেতনের অর্থে বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলেন হাসনাত
বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তির অর্থ দিচ্ছেন হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাজের পিছিয়ে পড়া বেদে জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর প্রথম বেতনের বেশির ভাগ অর্থ বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে তিনি তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করলে শুক্রবার দিনভর এ নিয়ে আলোচনা চলে। তাঁর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে দেবিদ্বারসহ সারা দেশের মানুষ।

জানা গেছে, ‘লেটস মিট জিপসি জিনিয়াস’ নামে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বুধবার বেলা ১১টায় দেবিদ্বার উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের সাহাড়পার এলাকায় সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বেদে জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে তিনি এই উদ্যোগ নেন। এ সময় তিনি তাঁর প্রথম মাসের বেতন থেকে বেদে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ুয়া ৩৪ শিক্ষার্থীকে নগদ শিক্ষাবৃত্তি দেন। তবে বৃত্তির অঙ্ক তিনি প্রকাশ করেননি।

এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ বেদে সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন, ‘আমাদের সমাজের একটি অংশ বেদে সম্প্রদায়। নানান কারণে তারা অবহেলিত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আগামী প্রজন্মের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিতে এবং পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বেদে শিক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর তাঁদের উচ্চশিক্ষার খরচ চালানোর জন্য প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।’

দেবিদ্বারের স্থানীয় বেদে সম্প্রদায়ের আদম আলী বলেন, ‘দেবিদ্বারের বেদে সমাজের পাশে এমপি সাহেব (হাসনাত আবদুল্লাহ) যেভাবে এসেছেন। আশা করছি, আগামী দিনে আমাদের সন্তানেরা শিক্ষিত হয়ে বেদে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং চাকরি-বাকরির মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।’

বিষয়:

কুমিল্লাসংসদ সদস্যদেবিদ্বারজেলার খবরশিশুহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বরিশালের বিএনপি নেতাদের মতবিনিময় সভা কাল, দল গোছানোই লক্ষ্য

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আবাসিক হোটেল থেকে বিদেশি পিস্তলসহ ‘কারবারি’ গ্রেপ্তার

সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

সহপাঠীদের সঙ্গে পুকুরে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫