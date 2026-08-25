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কুমিল্লা

উদ্বোধনের চার বছর পর চিকিৎসাসেবার দ্বার খুলল ব্রাহ্মণপাড়ার নাল্লা কমিউনিটি ক্লিনিক

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
উদ্বোধনের চার বছর পর চিকিৎসাসেবার দ্বার খুলল ব্রাহ্মণপাড়ার নাল্লা কমিউনিটি ক্লিনিক
নাল্লা কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাবেন এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের নাল্লা গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকে উদ্বোধনের চার বছর পর সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ক্লিনিকটির সেবা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুন্নী ইসলাম।

কমিউনিটি গ্রুপের সভাপতি ও স্থানীয় ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. তবদোল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুলালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান রিপন ভূইয়া।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. জসিম উদ্দিন, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নূরে নাহিদ নিয়াজ চৌধুরী, স্বাস্থ্য সহকারী আবু সালেহসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাল্লা কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণকাজ ২০১৮ সালে শেষ হয়। পরে ২০২২ সালে ক্লিনিকটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হলেও দীর্ঘদিন সেবা কার্যক্রম শুরু হয়নি। এতে নাল্লাসহ আশপাশের এলাকার হাজারো মানুষ সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ক্লিনিকটি চালু না থাকায় চিকিৎসাসেবা নিতে তাঁদের দূরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হতো। এতে সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। ক্লিনিকটি চালু হওয়ায় এখন এলাকার মানুষের হাতের নাগালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি নূরে নাহিদ নিয়াজ চৌধুরী বলেন, সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন এখান থেকে এলাকার মানুষ বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

ইউপি সদস্য মো. তবদোল হোসেন বলেন, ‘উদ্বোধনের পর দীর্ঘদিন কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ক্লিনিকটির অবকাঠামোগত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমরা প্রাথমিকভাবে এসব সমস্যা সংস্কার করে সেবা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করেছি। আশা করছি, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান করে ক্লিনিকটিকে একটি মডেল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপ দেওয়া হবে।’

দুলালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান রিপন ভূইয়া বলেন, ‘ক্লিনিকটি চালুর জন্য আমরা একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু চার বছরেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অবশেষে বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগে মঙ্গলবার ক্লিনিকটির সেবা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। এতে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হয়েছে।’

ইউএনও মুন্নী ইসলাম বলেন, ‘কমিউনিটি ক্লিনিকটি চালু হওয়ায় নাল্লা ও আশপাশের এলাকার মানুষ এখন সহজেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে ক্লিনিকটির কার্যক্রম নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।’

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াকমিউনিটি ক্লিনিকজেলার খবর
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