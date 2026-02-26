মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯

কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরপথে মিয়ানমারে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসহ ১৯ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।
এ কর্মকর্তা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ছেঁড়াদ্বীপ-সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড। এ সময় সন্দেহজনক দুটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা বিপুল পরিমাণ মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের ১ হাজার ১৪০ বস্তা সিমেন্ট, ৫ বস্তা রসুন, ৫০ বস্তা ছোলা, ২০ বস্তা আলু ও ৭ হাজার ৮০ পিস রয়েল টাইগার এনার্জি ড্রিংক। পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি ফিশিং বোটসহ ১৯ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জব্দ মালামাল ও বোট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উপকূলীয় এলাকায় পাচার ও চোরাচালান রোধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
