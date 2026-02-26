Ajker Patrika
কক্সবাজার

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি: 
মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯
সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ ১৯ জন আটক। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরপথে মিয়ানমারে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসহ ১৯ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

এ কর্মকর্তা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ছেঁড়াদ্বীপ-সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড। এ সময় সন্দেহজনক দুটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা বিপুল পরিমাণ মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১ লাখ টাকা মূল্যের ১ হাজার ১৪০ বস্তা সিমেন্ট, ৫ বস্তা রসুন, ৫০ বস্তা ছোলা, ২০ বস্তা আলু ও ৭ হাজার ৮০ পিস রয়েল টাইগার এনার্জি ড্রিংক। পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি ফিশিং বোটসহ ১৯ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জব্দ মালামাল ও বোট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, উপকূলীয় এলাকায় পাচার ও চোরাচালান রোধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বাংলাদেশকক্সবাজারটেকনাফআটকপাচারমিডিয়া সেলমিয়ানমারকোস্টগার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ের স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নেত্রকোনায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ের স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যমুনা অয়েলের সেই তিন সিবিএ নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত

যমুনা অয়েলের সেই তিন সিবিএ নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত

রাজশাহীতে আ.লীগ নেতা বাবু গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে আ.লীগ নেতা বাবু গ্রেপ্তার

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯