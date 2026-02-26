খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি সেখ আব্দুল আজিজ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।
এতে বলা হয়, ১-৪ মার্চ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, ৫ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিল, ৮ মার্চ প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১০ মার্চ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ১২ মার্চ প্রার্থীদের পরিচিত সভা এবং ২৯ মার্চ ভোট গ্রহণ।
পুলিশের পোশাকে চাঁদা তোলেন ‘ভাগিনা নাঈম’ শিরোনামে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মো. মারগুব তৌহিদকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এক আদেশে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।৫ মিনিট আগে
ছয় দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কর্মচারীরা আগামী রোববার থেকে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।৩৪ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়েছে। নতুন তারিখ আগামী ১১ মার্চ ধার্য করেছেন আদালত। এর আগেও এ মামলায় অধিকতর প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ বেশ কয়েকবার পিছিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) অবৈধভাবে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তিনি আরও বলেন, জনগণ যেন দৃশ্যমানভাবে নগর উন্নয়নের কার্যক্রম দেখতে পারে, সে লক্ষ্যেই দায়িত্ব পালন করা হবে।১ ঘণ্টা আগে