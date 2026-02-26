Ajker Patrika
খুলনা

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২৯ মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি সেখ আব্দুল আজিজ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।

এতে বলা হয়, ১-৪ মার্চ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, ৫ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিল, ৮ মার্চ প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১০ মার্চ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ১২ মার্চ প্রার্থীদের পরিচিত সভা এবং ২৯ মার্চ ভোট গ্রহণ।

