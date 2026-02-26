বরিশালে আইনজীবীদের আদালত বর্জন, দুর্ভোগ

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিঙ্কনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচি চলছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আদালত চত্বরে আইনজীবীরা বিক্ষোভ করেন। এতে বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন।
এর আগে গত সোমবার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুসকে জামিন দেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন মঙ্গলবার আইনজীবী সমিতির সভাপতি আদালত চলাকালীন এজলাসে হট্টগোল ও ভাঙচুর চালান।
এ নিয়ে গতকাল বুধবার দ্রুত বিচার আইনে আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে প্রধান আসামি করে ২০ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন বেঞ্চ সহকারী। পরে আইনজীবী সাদিকুর রহমান লিঙ্কনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।
এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ জেলা আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জনের ঘোষণা দেয়। তবে মামলার তারিখ থাকায় অনেক বিচারপ্রার্থী কোর্টে এসে বিপাকে পড়েন।
এ বিষয়ে বরিশাল জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এইচ এম আনিচুর রহমান বলেন, ‘জনভোগান্তি হোক এটা চায়নি আইনজীবী সমিতি। তবে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকের অন্যায়ের প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে আদালত বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছেন। যা চলমান থাকবে।’
পুলিশের পোশাকে চাঁদা তোলেন ‘ভাগিনা নাঈম’ শিরোনামে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মো. মারগুব তৌহিদকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এক আদেশে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।৪ মিনিট আগে
ছয় দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কর্মচারীরা আগামী রোববার থেকে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।৩৩ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়েছে। নতুন তারিখ আগামী ১১ মার্চ ধার্য করেছেন আদালত। এর আগেও এ মামলায় অধিকতর প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ বেশ কয়েকবার পিছিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) অবৈধভাবে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তিনি আরও বলেন, জনগণ যেন দৃশ্যমানভাবে নগর উন্নয়নের কার্যক্রম দেখতে পারে, সে লক্ষ্যেই দায়িত্ব পালন করা হবে।১ ঘণ্টা আগে