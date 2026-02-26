শ্রীমঙ্গলে ঘর থেকে ১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি ঘর থেকে ১০ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার উঁচাপুল মজিদ মঞ্জিল থেকে সাপটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, আজ দুপুরে উপজেলার উঁচাপুল মজিদ মঞ্জিলে ঘরের ভেতরে হঠাৎ দেখা যায় একটি বড় অজগর সাপ। ঘরের সবাই অজগর সাপটিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একপর্যায়ে চিৎকার চেঁচামেচির পর এলাকাবাসী জড়ো হয়ে সাপটিকে মারার জন্য প্রস্তুতি নেয়।
পরে স্থানীয় এক ব্যক্তির ফোনে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানান। পরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ এক ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগর সাপটিকে লাউয়াছড়া বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশের পোশাকে চাঁদা তোলেন ‘ভাগিনা নাঈম’ শিরোনামে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মো. মারগুব তৌহিদকে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার হাইওয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের এক আদেশে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।৫ মিনিট আগে
ছয় দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কর্মচারীরা আগামী রোববার থেকে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।৩৪ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়েছে। নতুন তারিখ আগামী ১১ মার্চ ধার্য করেছেন আদালত। এর আগেও এ মামলায় অধিকতর প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ বেশ কয়েকবার পিছিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে (ডিএনসিসি) অবৈধভাবে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তিনি আরও বলেন, জনগণ যেন দৃশ্যমানভাবে নগর উন্নয়নের কার্যক্রম দেখতে পারে, সে লক্ষ্যেই দায়িত্ব পালন করা হবে।১ ঘণ্টা আগে