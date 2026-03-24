চকরিয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় দায়িত্বরত অবস্থায় স্ট্রোক করে এক পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত পুলিশ কর্মকর্তার নাম রূপন কান্তি দে (৫০)। তিনি চকরিয়া থানার আওতাধীন হারবাং পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়।
চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মিনহাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওই পুলিশ কর্মকর্তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তিনি স্ট্রোক করে মারা গেছেন।’
এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এএসআই রূপন অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়ে মৃত্যুর খবর ছড়ায়।
স্থানীয় দুজন ব্যক্তি জানান, গতকাল বিকেলে হারবাং বাজারের অদূরে মালিপাড়া এলাকায় যান রূপন ও কয়েকজন পুলিশ। সেখান থেকে ফেরার পর হারবাং স্টেশনে জুনাইদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা বলার একপর্যায়ে রূপন মাটিতে ঢলে পড়েন। এ সময় বমিও করেন তিনি। রূপনকে ওই ফাঁড়ির এসআই মোফাজ্জল হোসেন হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, ‘এএসআই রূপনের স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্য সত্য নয়।’
নাটোরের লালপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকাল পৌনে ৭টার দিকে উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামে ঈশ্বরদী-লালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
সকাল ৯টার পর সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর পরপরই অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। আরও কয়েকটি জাতীয় পতাকাখচিত গাড়ি সচিবালয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়।২৩ মিনিট আগে
বাগেরহাটের শরণখোলায় রিয়া মনি নামের এক কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে উপজেলার রাজৈর গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানো শেষে যশোরে ফেরার পথে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একই পরিবারের শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হন ওই পরিবারের আরও তিন সদস্য। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে যশোর-মাগুরা সড়কের গাইদঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে