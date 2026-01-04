Ajker Patrika

কাফনের কাপড় পাঠিয়ে বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে হত্যার হুমকি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
শাহজাহান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
শাহজাহান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির জেলা সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীকে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে তাঁকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। চিঠিতে লেখা হয়, ‘নির্বাচন থেকে সরে না দাঁড়ালে আপনার পরিণতি ওসমান বিন হাদির মতো হবে।’

শাহজাহান চৌধুরী নিজেই হুমকির চিঠির বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি জানান, আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে ডাক বিভাগের পিয়ন একটি চিঠি নিয়ে বাড়িতে আসেন। চিঠি খুলে তিনি দেখতে পান, সেখানে তাঁকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং না দাঁড়ালে হত্যা করা হবে। চিঠির সঙ্গে একটি ছোট কাপড়ের টুকরা সংযুক্ত করা রয়েছে। পাঁচ লাইনের ওই চিঠিতে প্রথমে সালাম দেওয়া হয়েছে। এরপর এক স্থানে লেখা হয়েছে, ‘আপনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন। না দাঁড়ালে আপনার পরিণতি ওসমান বিন হাদির মতো হবে। আপনি আমাদের কিলিং স্কোয়াডের নজরদারিতে রয়েছেন।’ এ ঘটনায় পরিবার উদ্বিগ্ন বলে জানান শাহজাহান চৌধুরী। তিনি তাৎক্ষণিক উখিয়া থানায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক, কুরুচিপূর্ণ এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে। এতে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছি। এ হুমকি আমার জন্য নির্বাচনী মাঠে হুমকি ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাই।’

এ ব্যাপারে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে হুমকির ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পুলিশ তদন্ত করছে। এর মধ্যে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

