কক্সবাজারে পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, দুই বন্ধু নিহত

কক্সবাজার সদরের খরুলিয়ায় পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রামু হাইওয়ে ক্রসিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাছির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মো. রিসান (১৮) ও মো. আরাফাত (২১)। তাঁদের মধ্যে রিসান কক্সবাজার সদরের ঝিলংজা ইউনিয়নের মুক্তারকুল এলাকার এবং আরাফাত একই ইউনিয়নের দরগা এলাকার বাসিন্দা। আহত সানি (১৯) একই ইউনিয়নের মুক্তারকুল এলাকার বাসিন্দা। হতাহত তিনজনই দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলের আরোহী ছিল।
ওসি নাছির উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেলে তিনবন্ধু স্থানীয় বাংলাবাজার স্টেশনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খরুলিয়া উচ্চবিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে কক্সবাজারমুখী মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে গেলে তিনজনই আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত যুবকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
নাছির উদ্দিন আরও জানান, নিহত ব্যক্তিদের লাশ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।
