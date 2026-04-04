Ajker Patrika
মেহেরপুর

আগুনে পুড়ল ১৫ বিঘা জমির ফসল

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
আগুনে পুড়ল ১৫ বিঘা জমির ফসল
মেহেরপুরে গাংনীতে খেতে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারও গমের খড় পোড়াতে গিয়ে ১৫ বিঘা জমির গম, ভুট্টা, তামাক, সেচ দেওয়া মেশিন ও আমবাগান পুড়ে গেছে। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার চোখতোলা মাঠে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কৃষকদের গম কাটা একেবারে শেষের দিকে। মাঠে কিছু কৃষকের গম রয়েছে। এ ছাড়াও মাঠে বর্তমানে তামাক, ভুট্টা, কারও আমবাগান, আবার কারও সেচ দেওয়া মেশিন রয়েছে। তবে বিভিন্ন মাঠে গমের খড় পোড়াতে ব্যস্ত চাষিরা। দুপুরে মাঠে গমের খড় পোড়াতে যান এক চাষি। এ সময় অসাবধানতাবশত তাঁর জমির খড়ের আগুন বাতাসে ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন জমিতে।

চোখতোলা মাঠের চাষি মজনুল হক বলেন, ‘আমার গম, ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন ও তামাক পুড়ে গেছে। আমার আনুমানিক ১ লাখ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। একজন চাষির অসাবধানতার কারণে অনেক চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলো।’ তিনি বলেন, উপজেলার ময়েশপুর গ্রামের চাষি আজিজুল হক নামের এক ব্যক্তি তাঁর ১০ কাঠা জমির খড় পোড়াতে গিয়ে সেই আগুন বাতাসে বিভিন্ন জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

চোখতোলা মাঠের আরেক চাষি আব্দুল হালিম বলেন, ‘আজিজুল নামের এক চাষি দুপুরে তাঁর গমের খড় পোড়াতে যান। এ সময় প্রচণ্ড রোদ ও বাতাস ছিল। বাতাসে আগুন বিভিন্ন জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন চাষির ফসল পুড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি তামাকের ক্ষতি হয়েছে। এতে আমার একটি ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন, তামাক পোড়ানো খড়ি ও আমের বাগান পুড়ে গেছে। এতে আমার প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।’

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন বলেন, ‘চোখতোলা মাঠে চাষির গম, তামাক, ভুট্টাসহ বিভিন্ন জিনিস পুড়ে গেছে। এতে চাষিরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামান্য অসাবধানতার কারণে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ঘটনাটি আজ দুপুরে ঘটেছে। সরেজমিনে মাঠে গিয়ে দেখব, কতজন চাষির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়র রহমান বলেন, ‘আমরা তাৎক্ষণিক সরেজমিনে গিয়েছিলাম। তবে চাষির কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পরে জানা যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা প্রত্যেক চাষির তালিকা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকের কাছে পাঠাব। গমের খড় না পোড়াতে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিস উপজেলার সকল জামে মসজিদে ইমামের মাধ্যমে প্রচার করেছে। এ ছাড়াও মাইকিং করা হয়েছে। তারপরও মানুষ খড় পোড়াচ্ছে। এতে বাতাসে আগুন বিভিন্ন জমিতে লেগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষি।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের শিমুলতলা মাঠে ৫ কাঠা জমির খড় পোড়াতে গিয়ে ৮০ বিঘা জমির গম পুড়ে যায়।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সড়ক-ফুটপাত দখল: উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক