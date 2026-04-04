Ajker Patrika
বরিশাল

মানুষকে হিংসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে হবে: চরমোনাই পীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মোনাজাত পরিচালনা করেন পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চরমোনাই দরবারের তিন দিনব্যাপী ওয়াজ মাহফিল আজ শনিবার সকালে আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। হাজার হাজার মুসল্লির অংশগ্রহণে মোনাজাতে আমিন-আমিন ধ্বনি ও ক্রন্দনে আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মোনাজাতে পরিবার, দেশ ও বিশ্বের শান্তি, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের অবসান এবং বিশ্বে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারী ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে।

সকাল সাড়ে ৮টায় শুরু হয়ে ১১টা ১০ মিনিট স্থায়ী মোনাজাত পরিচালনা করেন পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

মোনাজাতের আগে শেষ বয়ানে চরমোনাই পীর বলেন, মানুষ আজ আল্লাহকে ভুলে নাফরমানি করছে অহরহ। একজন মানুষ কবরে গিয়ে মাফ না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে নিকৃষ্ট পশুর মতো মনে করতে হবে। আল্লাহর ভয় যার অন্তরে নেই, ওই মানুষ এমনকি আলেম, মুফতি ও পীরের কোনো মূল্য নেই। নিজেকে নিজে ছোট মনে করতে হবে। মানুষকে আমিত্ব ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। হিংসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে হবে।

মাহফিল মিডিয়া সেলের সদস্য কে এম শরীয়ত উল্লাহ জানান, গত বুধবার মাহফিল শুরু হয়। দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার সারা দিন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নেতৃত্বে দলটির ১৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল মাহফিলে ছিল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সালাম পৌঁছে দিতে একই দিন রাতে মাহফিলে যান জাতীয় সংসদের হুইপ মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু। আসিফ মাহমুদ ও অপু মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছেন।

অপু তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মাহফিলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার করণে আসতে পারেননি। আগামী মাহফিলে যেন আসতে পারেন, আল্লাহ তাঁকে যেন সে সক্ষমতা দান করেন।

মাহফিলের মিডিয়া সেল জানিয়েছে, তিন দিনে আগত মুসল্লিদের মধ্যে দুজন মারা গেছেন। তার মধ্যে মো. তালহা নামক ২২ বছরের এক যুবক রয়েছেন।

