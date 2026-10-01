মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গা যুবক আহত

মিয়ানমারের রাখাইনে সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে হামিদ হোসেন নামের এক রোহিঙ্গা যুবক আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উখিয়ার পালংখালী সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আহত হামিদ হোসেন উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি-ব্লক-২৭-এর বাসিন্দা কালাম হোসেনের ছেলে।
৬৪ বিজিবি উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উখিয়া উপজেলার পালংখালী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্তপিলার বিআরএম-১৯ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে ও শূন্যরেখা থেকে প্রায় ২৫০ গজ পশ্চিমে মিয়ানমারের ভেতরে স্থলমাইন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। পরে জানা যায়, বিস্ফোরণে কুতুপালং ক্যাম্পের রোহিঙ্গা হামিদ হোসেন আহত হয়েছেন।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম আরও জানান, আহত অবস্থায় হামিদ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করলে বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য উখিয়ার কুতুপালংয়ে অবস্থিত এমএসএফ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসকেরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ১ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ মাসে উখিয়া, টেকনাফ ও নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে ৪০টির বেশি স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় একজন বিজিবি সদস্যসহ অন্তত পাঁচজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
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