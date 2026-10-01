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কুষ্টিয়া

দৌলতপুর সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলি, নিহত ১

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ২৩
দৌলতপুর সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গুলি, নিহত ১
প্রতীকী ছবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে মাদক ও বিভিন্ন চোরাচালানের নিয়ন্ত্রণ এবং ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গোলাম মস্তফা টেঙ্গর (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সংঘর্ষে গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ভারত সীমান্তসংলগ্ন দুর্গম চরাঞ্চলের চড়ুইকুড়ি (মরার চর) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত টেঙ্গর ওই গ্রামের মৃত দৈব মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ভারত থেকে আসা মাদক ও চোরাচালানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য আজাহার এবং পটল মণ্ডলের গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গত দুই-তিন দিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বিকেলে দুই পক্ষ দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় বলে স্থানীয়রা জানান।

জানা গেছে, সংঘর্ষ চলাকালে পটল গ্রুপের প্রধান পটলের ছোট ভাই টেঙ্গর পেটে সড়কি ও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা হলেন সুমন মিয়া (৫০), হাদু মণ্ডল (৭০), রাশিদুল (৩৫), ফটিক (৫৫), বজলু (৫৫), আজাদ মণ্ডল (৬০) ও রাজু মণ্ডল (৩০)। তাঁদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজ মণ্ডল বলেন, দুই গ্রুপের বিরোধের জেরে কয়েক দিন ধরে চলা উত্তেজনা আজ সংঘর্ষে রূপ নেয়।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, সীমান্তসংলগ্ন দুর্গম চরাঞ্চলে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এলাকাটি যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হওয়ায় পুলিশ পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং জড়িতদের আটকে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে।

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