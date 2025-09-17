চকরিয়ায় সড়কে পড়ে ছিল নবজাতকের লাশ

Ajker Patrika
কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর শহরে সড়ক থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মাতামুহুরী ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক থেকে নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মাতামুহুরী ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়কের ওপর কাপড়বিহীন এক নবজাতক দেখতে পান একজন অটোরিকশাচালক ও পথচারীরা। নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে চিকিৎসক নবজাতককে মৃত ঘোষণা করেন। পরে চকরিয়া থানার পুলিশ লাশটির সুরতহাল করে।

স্থানীয় লোকজনের বরাতে চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম রাজা বলেন, কে বা কারা সড়কের ওপর সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটিকে ফেলে চলে গেছে। নবজাতকের নাড়িও কাটা হয়নি। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন বলেন, হাসপাতালে আনার পরপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, নবজাতকটি মৃত।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, নবজাতকের মরদেহটি বেওয়ারিশ হিসেবে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

